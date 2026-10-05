Haberler

Meteoroloji, Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da yerel kuvvetli yağışa karşı uyardı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da yerel kuvvetli yağışa karşı uyardı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istenirken hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği belirtildi.

(NKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklığının da yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışın, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, söz konusu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
Bu haber 170 sitede yayınlandı.
Emre Kınay'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü: Yakışıklı ama mesele o değil

Kıvanç Tatlıtuğ için dikkat çeken sözler: Sadece yakışıklılıkla olmaz
Galatasaray'ın rakibi, 80 milyon Euro'luk transfer bombasını patlatıyor

Galatasaray'ın rakibi, 80 milyon Euroluk transfer bombasını patlatıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si eridi! Güven Hokna bambaşka biri oldu

Usta oyuncunun son hali şaşkına çevirdi
Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı! Dosyasından neler çıktı neler

Kadınların kabusu olan fenomen tutuklandı
Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok

Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok
Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı
Türk futbolu fokur fokur kaynarken TFF Başkanı racon derdinde: Her türlü kavgayı göze aldım

Türk futbolu fokur fokur kaynarken TFF Başkanı yine racon derdinde

Anne ve kızını cadde ortasında acımasızca darbettiler

Anne ve kızını cadde ortasında darbettiler
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim

İtalyan basınına verdiği röportaj Türk halkını delirtecek cinsten