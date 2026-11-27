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(ANKARA) - Meteoroloji, bugün itibarıyla yurt genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nin yer yer çok bulutlu geçeceği, bölgenin batısında ise öğle saatlerinden sonra sağanak yağışın görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ifade eden MGM, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini bildirdi.

Öte yandan MGM, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sisin etkili olacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA