Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdür Yardımcısı yağış uyarısı yaptı

AFYONKARAHİSAR - Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Arife gününden başlayarak Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ta bayram boyunca yağışlı bir hava beklendiğini aynı zamanda sıcaklıklarda da azalma olacağını ifade etti.

Cevher, bayramdaki hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar ve bölgesinin bayram boyunca yağışlı havanın etkisi altında olacağını ifade eden Cevher, "Afyonkarahisar'da Arife günü dahil bayramın 1., 2. ve 3.'ncü günleri her gün yağış bekliyoruz. Bayram boyunca güneşi daha az göreceğimiz çok bulutlu özellikle öğleden sonra ikindi saatlerinde ve akşam saatlerinde daha kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları bekliyoruz. Yağışlar hayati tehlike gerektirecek şeyler değil ancak yer yer lokal olarak biraz daha kuvvetli yağışlar alabiliriz. Sıcaklığa baktığımızda halen mevsim normallerini üzerinde seyrediyor sıcaklıklar bu durum Arife gününden itibaren değişerek mevsim normallere doğru sıcaklıkların düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Sıcaklıklarda hissedilir derecede azalacak

Yağışlarla birlikte sıcaklıklarından azalacağını özellikle Afyonkarahisar ve Uşakta geceleri termometrelerin 5 derece seviyelerine ineceğini dile getiren Cevher açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"En yüksek sıcaklıklara baktığımızda Afyonkarahisar'da en yüksek 15-16 derece, Denizli'de 22-23 derece, Uşak'ta ise 17-18 derece bekliyoruz. Gece en düşük sıcaklıklara baktığımızdaysa Afyonkarahisar'da 4-5, Denizli'de 9-10 ve Uşakta 5-6 derece bekliyoruz. Bu periyot dönemi bir rüzgar beklentimiz yok, yer yer orta kuvvetli bir yağış ve orta kuvvetli rüzgarlar bekliyoruz Güney yönlü.

Arife günü de dahil olmak üzere bayram boyu ilimizde ve bölgemizde yer yer lokal olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Bu yağışları da daha çok ikindi ve akşam saatlerinde bekliyoruz" diye konuştu.