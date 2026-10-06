Meteo-France, Gard ve Herault'da sel riski nedeniyle alarmı turuncuya çıkardı

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Fransa'nın güneyindeki Gard ve Herault vilayetleri için şiddetli yağış ve sel uyarısı yapıldı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülkenin güneyindeki Gard ve Herault vilayetlerinde etkili olacak şiddetli yağışlara karşı uyardı.

Yağışların yarın sabaha kadar süreceğini bildiren Meteo-France, sel riski nedeniyle bu vilayetlerde alarm seviyesinin turuncuya çıkarıldığını açıkladı.

Herault ve Gard vilayetlerinde ay başında şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemişti. Gard vilayetinin batısındaki Saint-Hippolyte-du-Fort kasabasında, metrekareye bir günde 335 milimetre yağış düşerken bu rakamın kasabaya 2 ayda düşen yağışa eşdeğer olduğu belirtilmişti.

Vilayete bağlı Colognac kasabasında ise bir günde metrekareye 299 milimetre yağış düşmüş, bu miktarın 54 günlük yağışa karşılık geldiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA