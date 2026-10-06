Meteo-France, Gard ve Herault'da sel riski nedeniyle alarmı turuncuya çıkardı

Meteo-France, Gard ve Herault'da sel riski nedeniyle alarmı turuncuya çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteo-France, Gard ve Herault vilayetlerinde şiddetli yağış ve sel riski uyarısı yaptı; yağışların yarın sabaha kadar süreceğini, alarmın turuncuya çıkarıldığını bildirdi. Ay başında bu vilayetlerde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemişti.
Fransa'nın güneyindeki Gard ve Herault vilayetleri için şiddetli yağış ve sel uyarısı yapıldı.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülkenin güneyindeki Gard ve Herault vilayetlerinde etkili olacak şiddetli yağışlara karşı uyardı.
Yağışların yarın sabaha kadar süreceğini bildiren Meteo-France, sel riski nedeniyle bu vilayetlerde alarm seviyesinin turuncuya çıkarıldığını açıkladı.
Herault ve Gard vilayetlerinde ay başında şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemişti. Gard vilayetinin batısındaki Saint-Hippolyte-du-Fort kasabasında, metrekareye bir günde 335 milimetre yağış düşerken bu rakamın kasabaya 2 ayda düşen yağışa eşdeğer olduğu belirtilmişti.
Vilayete bağlı Colognac kasabasında ise bir günde metrekareye 299 milimetre yağış düşmüş, bu miktarın 54 günlük yağışa karşılık geldiği ifade edilmişti.