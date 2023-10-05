Metaverse Bahis Çetesi Operasyonunda 9 Kişi Tutuklandı
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Diyarbakır ve İstanbul'da 'Metaverse Bahis' adı ile kurdukları sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen 'Format' operasyonunda gözaltına alınıp işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 9'u tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.
9'U TUTUKLANDI
Diyarbakır ve İstanbul'da 'Metaverse Bahis' adı ile kurdukları sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen 'Format' operasyonunda gözaltına alınıp işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 9'u tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.
Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel