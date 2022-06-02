Meta'da büyük ayrılık: Tepe yönetici istifa etti - Haberler

Sosyal medyayı ve metaverse gelişmelerini domine eden Meta, son zamanlarda işleri epey hızlandırdı. Şirketin Facebook'tan Meta'ya evrilmesi arkaplanda büyük bir iş yükü doğurmuştu ve bu yükü sırtlayan tepe isimlerden Sheryl Sandberg, artık şirkette yer almadığını açıkladı. Yaşanan bu ayrılığın, Meta'nın yakın gelecekteki faaliyetlerine yansıyacak gibi duruyor.

Instagram kayıp çocuklar için harekete geçti! İşte yeni özellik

Meta COO'su Sheryl Sandberg, şirketten ayrıldı

Meta'nın belki de en önemli ismi olan Sheryl Sandberg, şirketin vizyonundaki değişiklikleri sırtına yükleyen isimdi. Yakın zamana kadar sadece alıştığımız sosyal medyayı elinde tutan Meta, çok daha cesurca yatırımlar yapmaya başladı. COO, yani Chief Operation Officer pozisyonundaki Sandberg, şirketteki operasyon faaliyetlerinin tepesindeki isimdi.

Sandberg, ayrılığına dair konuşurken 'Hayatımın sonraki bölümünü yazma vakti geldi." ifadelerini kullandı. Şirkette 14 yıldır aynı pozisyonda çalışan Sandberg, Mark Zuckerberg'den sonra en yetkili kişiydi.

Tecrübeli COO, bugüne dek şirketin aydınlık ve karanlık günlerinde medyanın takip ettiği isimlerden biriydi. Zaten son yıllarda eski adıyla Facebook olan Meta, iyi günler geçirmiyordu. Özellikle de veri gizliliği konusunda pek çok skandal yaşandı ve bunların üstesinden gelinmesinde Sheryl Sandberg de büyük bir rol oynadı.

Meta'da yaşanan ayrılıklar bir süredir daha çok göze batar halde. Bunun nedeni, geçen yıl itibariyle şirketin metaverse'e odaklanacağını açıklamasıydı ve bu hedeflerin çoğu insan tarafından 'uçuk' olarak nitelendirilmesiydi. Geçen yıldan beri tecrübeli mühendislerden yöneticilere kadar pek çok önemli ismin kaybedildiğini gördük, ancak Meta gibi bir şirketin bu kişilerein yerini doldurup dolduramayacağı asıl soru olmalı.

Shiftdelete / Güncel