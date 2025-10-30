Haberler

Mesut Yılmaz, Vefatının 5. Yıl Dönümünde Anıldı

Güncelleme:
Eski Başbakan Mesut Yılmaz, vefatının 5. yıl dönümünde Beykoz'daki kabri başında anıldı. Dua ve Kur'an-ı Kerim okunarak yapılan anma programına aile üyeleri ve sevenleri katıldı.

Yılmaz'ın Kanlıca Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Anma programına Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, kardeşi Turgut Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile sevenleri ve akrabaları katıldı.

Berna Yılmaz, eşinin kabri başında yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin her tarafından arayan dostlara çok teşekkür ediyorum. Sizler ona karşı olan sevginizi, saygınızı ve vefanızı hiçbir zaman unutmadınız. Sağ olsun, Ankara'dan Cemil Çiçek bey aradı. Erol Evgin aradı. Gösterdiğiniz güzel duygulara çok teşekkür ederim." dedi.

Mesut Yılmaz, 30 Ekim 2020'de İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat etmişti.

