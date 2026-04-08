Haberler

Mesud Pezeşkiyan: Ateşkes, Büyük Şehit Liderimiz Hamaney'in Kanının Bir Meyvesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, " İran'ın talep ettiği ilkelerin kabul edilmesiyle sağlanan ateşkes, büyük şehit liderimiz Hamaney'in kanının bir meyvesi ve tüm halkın sahadaki varlığının bir kazanımıydı" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İran'ın talep ettiği ilkelerin kabul edilmesiyle sağlanan ateşkes, büyük şehit liderimiz Hamaney'in kanının bir meyvesi ve tüm halkın sahadaki varlığının bir kazanımıydı. Bugünden itibaren de ister diplomasi alanında ister savunma alanında ister sokaklarda ister hizmet alanında birlikte olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum

Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum! Bir uyarısı bir de teşekkürü var
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var

100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma

Polislerimiz için kullanılan skandal ifadeler için harekete geçildi

Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi koridorda korkunç manzarayla karşılaştı

Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi evde korkunç manzarayla karşılaştı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı

Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine aynı skandal sloganı attılar

Bir rezillik daha! Yine aynı skandal sloganı attılar