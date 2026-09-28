Mestre, Claude'un enzim keşfinde kendi bulgularından yararlanıldığından kuşkulanıyor

Kopenhag Üniversitesinde biyolog Mario Rodriguez Mestre, ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in yapay zeka modeli Claude'un "keşfettiği" açıklanan enzim sistemi üzerinde 4 yıldır çalıştığını belirterek, bu keşifte kendi çalışmalarından faydalanıldığından kuşkulanıyor.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Anthropic'in yapay zeka modeli Claude ajanlarının yeni enzim sistemlerinin keşfinde kullanılması, biyoteknolojik araştırmalarda yapay zeka sistemlerine ne ölçüde otonom yetki verilmesi gerektiği tartışmasını gündeme getirdi.

Kopenhag Üniversitesinde uzman biyolog Mestre, NYT'ye yaptığı açıklamada, ekibi ile Claude ajanları tarafından keşfedildiği açıklanan "ARTs" enzim sistemi ve ilgili moleküller üzerinde 4 yıldır çalışma yaptıklarını bildirdi.

Son üç yıldır ise Anthropic'in yapay zeka modellerini düzenli olarak araştırmalarında kullandıklarını ifade eden Mestre, bu süreçte Anthropic'e söz konusu enzime ilişkin önemli bulgular sağlamış olduklarını belirtti.

Mestre, Claude'un keşfettiği açıklanan yeni enzim sisteminin daha önce de bilindiğine işaret ederek, asıl meselenin, yapay zekanın bu sonuca kendi muhakemesiyle mi ulaştığı yoksa kendi çalışmalarından kısmen yararlanılarak mı yönlendirildiği olduğunu belirtti.

Yürüttükleri araştırmadaki bilgilerin, modelin gelecek versiyonlarının eğitiminde kullanılmasından endişe duyduğunu aktaran Mestre, "Bu ihtimali gündeme getirmek bence önemli." dedi.

Mestre ve ekibi, bulgularını henüz yayımlamadı.

Öte yandan Anthropic'ten olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Yakın zamanda keşfettiğimiz ARTs sistemini daha önce tanımlayan yayımlanmış herhangi bir çalışmadan haberdar değiliz. Claude ayrıca kullanıcıların girdisi üzerine eğitilmedi, moleküler biyoloji ekibimizin de bu tür kayıtlara erişimi bulunmuyor." ifadeleri yer aldı.

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, geliştirdiği Claude modeli yardımıyla yeni bir enzim sisteminin keşfedildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA