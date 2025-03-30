Mescid-i Aksa'da Bayram Namazı Coşkusu: 120 Bin Müslüman Bir Araya Geldi

- Mescid-i Aksa'da 120 bin Müslüman bayram namazını kıldı

KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da yaklaşık 120 bin müslüman bayram namazını eda etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da bayram coşkusu yaşandı. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya akın eden yaklaşık Müslümanlar, bayram namazı için saf tuttu. Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesi, yaklaşık 120 bin kişinin Mescid-i Aksa avlusunda bayram namazını eda ettiğini bildirdi. İsrail kısıtlamaları gölgesinde bayram namazını eda eden müslümanlar, tekbir getirerek dua etti. Avludaki binlerce kişi namazın ardından bayramlaşarak, camiden ayrıldı.

Öte yandan, bazı Kudüslüler, bayram namazının ardından mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.