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Merzifon Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Merzifon Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Merzifon'da yapılan Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nda ilçenin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Belediye Başkanı Alp Kargı, katılımcılara ilçenin gelişimi için özveri ve sorumluluk çağrısında bulundu.

Merzifon Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, ilçenin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Belediye Başkanı ve Kent Konseyi Başkanı Alp Kargı, toplantıda yaptığı konuşmada, kent adına özveri ve sorumluluk üstlenmenin önemli olduğunu belirterek, konsey üyelerine başarı diledi.

Konseyin Merzifon için faydalı projelere imza atacağına inandığını dile getiren Kargı, "Burada Merzifon'un güzelliklerini ve sorunlarını paylaşıyoruz. Kentini düşünen, yaşadığı şehri önemseyen, şehrin daha ileri gitmesi için her türlü iradeyi ortaya koyan, samimi tespitler yapan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu kent hepimizin. İlçemize yapılacak her başarılı çalışma sonrasında daha iyiye gitmek için çok fazla mesai harcamalıyız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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