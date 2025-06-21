Merzifon Kaymakamı Karaaslan, şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam Karaaslan, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Rüstem Doğan'ın ailesi ve gazi Ahmet Süslü'yü ziyaret etti.

Karaaslan, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Vatan uğruna can veren bütün şehitlerin daima gönüllerde yaşayacağını, Türk milletinin şehit ve gazilere minnet duyduğunu dile getiren Karaaslan, "Devlet olarak şehit ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Bugün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz." diye konuştu.

Karaaslan'a ziyaretlerinde Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma eşlik etti.