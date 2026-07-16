Haberler

Amasya'da devrilen yolcu otobüsündeki 46 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde İstanbul'dan Ordu'ya giden çift katlı yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 46 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 46 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Ordu istikametine giden E.V. idaresindeki 34 DT 5602 plakalı çift katlı yolcu otobüsü, Sarıköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüste bulunan 46 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Merzifon, Amasya, Suluova ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Okur
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı

Ahbap soruşturmasında Haluk Levent hakkındaki karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an

15 Temmuz gecesi kaydedilen bu görüntü hala zihinlerde

AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı

Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti

Milli futbolcudan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Erdoğan'ın duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı

Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! İşte 'Haluk'a borç verdim' dediği rakam

Haluk'u satan satana! Bir darbe de gözaltındaki Ece'den geldi

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli