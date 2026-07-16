Kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde kamyonla çarpıştıktan sonra takla atan otomobilde bulunan Fatma Zehra Aha (7) hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Merzifon Bölge Trafik Uygulama Noktası yakınlarında meydana geldi., Havza istikametinden Merzifon yönüne seyir halinde olan S.A. yönetimindeki 41 NT 230 plakalı otomobil, Bölge Trafik ekiplerinin yaptığı uygulama noktasında aynı yönde sağ şeritte giden M.Y. idaresindeki 28 ACN 858 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak uygulama noktası önünde park halinde bulunan resmi polis ekip aracının ön kısmına çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Fatma Zehra Aha ile S.A., Ç.V.A. ve E.E.A. (9) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatma Zehra Aha, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı