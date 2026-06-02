Seyir halindeyken alev alan TIR kullanılamaz hale geldi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde çevre yolunda seyir halindeyken alev alan TIR, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen büyük çapta hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.
Merzifon çevre yolunda 39 AA 130 plakalı TIR, İstanbul yönüne seyir halindeyken alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, TIR'ın büyük bölümünü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Merzifon Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında, TIR'da büyük çapta hasar oluştu.
Haber: Recep SAĞLAM/MERZİFON (Amasya),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı