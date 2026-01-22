Haberler

Amasya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahsen Mahallesi Haşim Çelebi Caddesi'nde, M.Ş. yönetimindeki 05 ADA 857 plakalı otomobilin motor bölümü alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
