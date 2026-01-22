Amasya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
Mahsen Mahallesi Haşim Çelebi Caddesi'nde, M.Ş. yönetimindeki 05 ADA 857 plakalı otomobilin motor bölümü alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel