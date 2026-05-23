Merzifon'da lise öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi açıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, lise öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi açıldı.

Abide Hatun Anadolu Lisesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı resimler, düzenlenen sergiyle davetlilerin beğenisine sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, sergiye katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Sergilenen resimleri tek tek inceleyen Yozgat, sanatın bireyin duygu dünyasını geliştiren en önemli alanlardan biri olduğunu belirtti.

Sergide emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Yozgat,

"Sanat düşünen, sorgulayan ve kendini doğru ifade edebilen nesiller yetiştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerimizin emek vererek hazırladığı bu kıymetli eserler bizleri gururlandırmıştır."dedi.