Merzifon'da kursiyerlerin yaptığı ürünler beğeniye sunuldu

Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezinin Sarıköy Köy Yaşam Merkezi'nde açtığı kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Sergide kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler beğeniye sunuldu.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Halk Eğitimi Merkezince açılan kurslarda başarılı çalışmalar yapıldığını söyledi.

Sergide yapılan ürünlerin her birinin kıymetli olduğunu Karaaslan, eğitimin hem sosyalleşme hem geleceğe hazırlanma hem de topluma uyum sağlama açısından son derece önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı Kaymakam Karaaslan ve diğer katılımcılar tarafından gerçekleştirildi.

Stantları gezen katılımcılar, ürünleri inceleyerek emekleri için usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.