Merzifon'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantı, Kaymakam Ahmet Karaaslan başkanlığında yapıldı.

Kaymakam Karaaslan, toplantıda yaptığı konuşmada, köylere en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ettiklerini, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Karaaslan'ın konuşmasının ardından gündem maddeleri birlik meclisinin onayına sunularak, oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda birlik üyeliğine, İl Genel Meclisi üyeleri Kenan Koç ve Yasin Kuzucu ile köy muhtarları Adnan Çakmakcı ve Suat Sarı seçildi.

Kaymakam Karaaslan, yeni seçilen üyeleri tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Hülya Turan
