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Merzifon'da 605 Hektar Arazi Sulanacak

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapımı süren gölet ve basınçlı sulama tesisleriyle 605 hektar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor. Vali Önder Bakan, projeyle tarımsal verimliliğin artacağını belirtti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapımı süren göletten basınçlı sulama tesisleriyle 605 hektar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

Amasya İl Özel İdaresi tarafından tarımsal üretim gücünün artırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında Çayırözü ve Uzunyazı köylerinde göletten basınçlı sulama tesislerinin yapım çalışmaları devam ediyor.

Amasya Valisi Önder Bakan, Çayırözü köyündeki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan, projenin tamamlanmasıyla 605 hektar tarım arazisinin sulama suyuna kavuşacağını söyledi.

Kentte tarıma yönelik önemli projelerin hayata geçirildiğini belirten Bakan, modern ve basınçlı sulama sistemleriyle üreticilerin sulama imkanlarının güçlendirilmesi, tarımsal verimlilik ve üretim kapasitesinin artırılması ile ürün çeşitliliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Bakan'a incelemelerinde Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar ve İl Genel Meclisi Üyesi Yasin Kuzucu eşlik etti.

Kaynak: AA
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