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Merzifon Belediye Başkanı Kargı, Çalışan Gazeteciler Günü’nde Gazetecilerle Buluştu

Merzifon Belediye Başkanı Kargı, Çalışan Gazeteciler Günü’nde Gazetecilerle Buluştu
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Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Kargı, gazetecilerin zor şartlarda büyük özveriyle çalıştığını vurguladı ve belediye olarak hayata geçirdikleri projeleri tanıttı.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Merzifon Belediyesi bünyesinde hizmet veren birimleri gazetecilere gezdiren Kargı, 11 yılda hayata geçirdikleri çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra gazetecilerle yemekte bir araya gelen Kargı, demokrasiye işlerlik kazandıran en önemli yapı taşlarından birinin basın olduğunu söyledi.

Gazetecilerin gecesini gündüzüne katarak zor şartlarda büyük özveriyle çalıştıklarını dile getiren Kargı, "Demokrasinin temel, vazgeçilmez yapı taşlarından biri olan özgür basın, halkın bilgilenme ve haber alma hakkının en etkili aracıdır. Ahlak kuralları doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirip bunun yanı sıra toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getiren değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

İlçe halkına en iyi hizmeti verebilmek için çalıştıklarını anlatan Kargı, şunları kaydetti:

"İnsan odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Canla başla ekibimizle ciddi ve güzel bir çalışma takvimi yürütüyoruz. Hayata geçirdiğimiz evde bakım hizmetleri, yağmur suyu toplama projesi, engelsiz spor merkezi, kreş, kadın kültür evi, kent lokantası, halk et, halk kart, atık su arıtma tesisi gibi hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz kitap fuarımız sadece ilçemizin değil, bölge halkımızın da yoğun ilgisini çekiyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilçemizin tüm sorunlarına üstün bir çaba göstererek, danışarak, konuları paylaşarak, bölüşerek şehrimizi yönetmeye devam edeceğiz."

Etkinliğe, Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Turan, CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp, CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Caba da katıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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