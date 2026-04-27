Merz, ABD'nin İran savaşını sona erdirebilmek için hiçbir planının olmadığını savundu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin, İran'daki savaşı hızlı bir şekilde sona erdirebileceğine inanmadığını ve barış görüşmeleri için somut bir planının olmadığını söyledi.

Başbakan Merz, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Marsberg'de bulunan Carolus-Magnus Lisesi'nde, Avrupa Birliği Proje Günü çerçevesinde yapılan programda, öğrencilerle bir araya geldi.

ABD'nin İran'daki savaşı hızlı bir şekilde sona erdirebileceğine inanmadığını belirten Merz, "Çünkü İranlılar daha önce düşünüldüğünden çok daha güçlüler ve Amerikalıların müzakerelerde gerçekten ikna edici bir stratejisi yok." diye konuştu.

Merz, "Bu tür çatışmaların sorunu her zaman şudur: Sadece içeri girmek yetmez, aynı zamanda tekrar çıkmak da gerekir. Bunu Afganistan'da 20 yıl boyunca çok acı bir şekilde gördük. Irak'ta da gördük." ifadelerini kullandı.

Merz, ABD'lilerin, İran'daki bu savaşa hiçbir planları olmadan girdiklerini ve bunun da çatışmayı şimdi sona erdirmeyi daha da zorlaştırdığını savundu.

İranlıların çok iyi müzakereci olduklarını ya da müzakere etmemekte çok yetenekli olduklarını belirten Merz, "Bütün bir ulus (ABD) İran liderliği tarafından aşağılanıyor." dedi.