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Meryem Göka'dan Müslüman Karşıtı Irkçılığa Dikkat Çekme Çağrısı

Meryem Göka'dan Müslüman Karşıtı Irkçılığa Dikkat Çekme Çağrısı
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AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, Almanya'da yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerde artan Müslüman karşıtı ırkçılığın toplum için bir tehdit olduğunu ve bu konuda medyanın tarafsız yayın yapması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, Batılı ülkelerde son dönemlerde artan Müslüman karşıtı ırkçılığa dikkati çekerek, ırkçılığın herkesi tehdit eden bir zehir olduğunu söyledi.

Almanya'da çeşitli temaslarda bulunan TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanvekili Göka, Köln'deki Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezinde basına açıklamada bulundu.

Göka, Avrupa Konseyi'nde Müslüman karşıtı ırkçılık sorununun çözülmesi için siyasi muhataplarıyla görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Göka, "Avrupa Konseyi'ndeki siyasi muhataplarımız birçok rakamları biliyorlar, bu konunun çok ehemmiyeti olduğunu da görüyorlar. Fakat biliyorsunuz medyada Müslümana saldırı olduğunda konu farklı işlenir, Müslüman saldırırsa farklı işleniyor. Medyada önyargısız ve tarafsız bir yayın yapılması gerekiyor. Sonuçta ırkçılık herkesi tehdit eden bir zehirdir." dedi.

Aşırı sağ partilerin birçok ülkede etkin durumda olduklarını ve Müslümanlara karşı önyargı içeren bir dille herkesi aynı kefeye koyduklarını belirten Göka, şöyle devam etti:

"Bu insan hakları açısından da kabul edilemez bir durum. Dolayısıyla önyargılı yaklaşmamak, durumları objektif şekilde ele almak lazım. Biz bu olayları takibin içerisinde oluyoruz ve buradaki makamların da olayları ciddiye alıp hızla sonuçlandırmalarını bekliyoruz. Burada herkesin çok sorumlu davranması lazım. Yani sivil toplum kuruluşlarının da medyanın da siyasetçilerin de herkesin çok daha sorumlu olması gerekiyor."

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel

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