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MERVE DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpıp yanan yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Merve Erik (26) için Antalya'nın Alanya ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Erik, dualar eşliğinde toprağa verildi.

MERVE DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpıp yanan yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 8 kişiden Merve Erik (26) için Antalya'nın Alanya ilçesinde tören düzenlendi. Aynı kazada yaralanan Sami Erik ile bu yıl 15 Nisan'da evlendiği öğrenilen Merve Erik'in cenazesi, Denizli Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından bugün Alanya'ya getirildi. Uzunöz Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erik, dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenaze töreninde Merve Erik'in yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber- Kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya), DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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