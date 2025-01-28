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Mersin Valisi Pehlivan, Silifke'de Ziyaretlerde Bulundu

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek Kaymakam Abdullah Aslaner ile görüşüp ilçedeki çalışmaları değerlendirdi. Vali Pehlivan, tarihi konakları ve köy evlerinin maketlerinin sergilendiği alanda incelemelerde bulundu ve esnafı ziyaret ederek gençlere kitap, çocuklara ise oyuncak dağıttı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Programı kapsamında Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ile görüşen Pehlivan, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pehlivan, Silifke'nin tarihi konakları ve köy evlerinin maketlerinin yer aldığı Kaymakamlıktaki sergiyi gezdi.

Daha sonra esnafı gezen Vali Pehlivan, sohbet ettiği gençlere kitap, çocuklara da oyuncak verdi.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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