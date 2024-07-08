Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit ailesini ziyaret etti
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit polis memuru Ümit Türkmen'in ailesini ziyaret etti. Pehlivan, aileye Türk bayrağı hediye etti ve şehidin kabrine dua etti. Ziyarete Toroslar Kaymakamı Mehmet Soğukpınar da katıldı.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit ailesini ziyaret etti.
Valiliğin açıklamasına göre, Pehlivan, şehit polis memuru Ümit Türkmen'in Toroslar ilçesi Kayrakkeşli Mahallesi'nde yaşayan ailesine ziyaret gerçekleştirdi.
Aileye Türk bayrağı hediye eden Pehlivan, daha sonra anne Fatma ve baba Kerim Türkmen ile şehidin kabrine giderek dua etti.
Ziyarette, Toroslar Kaymakamı Mehmet Soğukpınar da yer aldı.???????