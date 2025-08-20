Mersin Valisi Atilla Toros, Mut Kaymakamlığını Ziyaret Etti
Mersin Valisi Atilla Toros, Mut Kaymakamı Osman Çelikkol ile bir araya gelerek ilçedeki kamu hizmetleri ve yatırımları hakkında bilgi aldı.
Mersin Valisi Atilla Toros, Mut Kaymakamlığına ziyarette bulundu.
Valiliğin açıklamasına göre, Vali Toros, ziyaretinde Kaymakam Osman Çelikkol ile görüştü.
Toros, Mut'taki kamu hizmetleri ve kamu yatırımları hakkında Çelikkol'dan bilgi aldı.
Ziyarette, ilçede yürütülen çalışmalar da masaya yatırıldı.
??????????
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel