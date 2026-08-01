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Mersin Valisi Atilla Toros markette şiddete uğrayan çocuğu hastanede ziyaret etti

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Mersin Valisi Atilla Toros, markette şiddete uğraması sonucu yaralanan çocuğu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Mersin Valisi Atilla Toros, markette şiddete uğraması sonucu yaralanan çocuğu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Valiliğin açıklamasına göre, Vali Toros, Barış Mahallesi'ndeki bir markette dün şiddete uğraması sonucu yaralanan, tedavisi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde devam eden M.A.D'ye ziyarette bulundu.

M.A.D. ile görüşen Vali Toros, çocuğun sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Toros, olayın ilk anından itibaren emniyet birimlerince titizlikle takip edildiğini belirtti.

Şüphelinin olayın hemen ardından güvenlik güçlerince yakalandığını kaydeden Toros, adli sürecin hassasiyetle sürdürüldüğünü ifade etti.

Devletin tüm kurumlarıyla mağdur çocuğun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğini belirten Toros, M.A.D'ye acil şifalar, ailesine ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Mahallesi'ndeki markette çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.E. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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