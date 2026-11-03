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Mersin Toroslar'da operasyonda 2 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin Toroslar'da operasyonda 2 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
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Mersin'in Toroslar ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda bir çiftlik evinde 2 ruhsatsız tabanca, 203 fişek, 2 otomatik av tüfeği, 156 kartuş ve 10 litre kaçak içki ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde ruhsatsız silah ve kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çiftlik evine operasyon düzenledi.

Adreste 2 ruhsatsız tabanca, 203 fişek, 2 otomatik av tüfeği, 156 kartuş ile 10 litre kaçak içki ele geçiren ekipler, şüpheli K.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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