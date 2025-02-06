Mersin Toroslar'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapalı Yolların Açılması İçin Çalışmalar Başlatıldı
Mersin'in Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalar yürüttü. Özellikle Arslanköy, Kızılkaya ve Gözne mahallelerinde kar küreme ve tuzlama işlemleri gerçekleştirildi.
Mersin'in Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda çalışma gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, ilçenin yüksek kesimindeki bazı yollar karla kaplandı.
Ekipler, yağışın etkili olduğu Arslanköy, Kızılkaya, Gözne, Ayvagediği, Alanyalı, Hangediği, Sadiye, Değnek ve Tırtar mahallelerinde çalışma başlattı.
İş makineleriyle kar küreme ve tuzlama yapan ekipler, kapanan yolları açtı.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel