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Mersin Toroslar'da ev kurşunlamasına 2 gözaltı yapıldı, Erdemli'de kokain bulundu

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Mersin'in Toroslar ilçesinde Çukurova Mahallesi'nde bir eve 13 Ekim'de silahla ateş açılmasının ardından 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Erdemli ilçesindeki evinde 3 tabanca, 3 şarjör, 22 fişek, 200 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi; işlemler sürüyor.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir evin kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çukurova Mahallesi'nde Ö.A'ya ait eve 13 Ekim'de silahla ateş açılmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

İkametin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan aracın sahibi A.A. ve aracı kullandığı iddia edilen M.C.K'yi gözaltına aldı.

M.C.K'nin Erdemli ilçesindeki evinde 3 tabanca, 3 şarjör, 22 fişek, 200 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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