Mersin'de otoyoldan alt geçide düşen araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde hapif ticari aracın refüje çarpıp alt geçide düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitirenlerden biri ailesiyle birlikte havalimanına giderken hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda refüje çarparak alt geçide düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Hüseyin S. idaresindeki 80 DJ 224 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Karayayla mevkisinde refüje çarparak alt geçide düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılanlardan Hacı Mehmet S'nin (56) hayatını kaybettiği, sürücü, Handenur S, Zehra S. ve Fatmanur K'nin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, ambulanslarla Tarsus ve Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Handenur S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Hacı Mehmet S'nin, uzman çavuş oğlunu karşılamak için aile yakınları ve oğlunun nişanlısı Fatmanur K. ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
