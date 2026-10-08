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Mersin Tarsus'ta otomobilin çarptığı 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Mersin Tarsus'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

M.A. (58) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Gazipaşa Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Karaalp'e (72) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Karaalp, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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