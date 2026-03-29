Tarsus'ta ormana çok sayıda tavuk ölüsü atıldı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Ardıçlı Mahallesi'nde, kimliği belirsiz kişiler tarafından bir ormana yüzlerce ölü tavuk atıldı. Çevre sakinleri, tavukların toplanarak uygun şekilde imha edilmesini talep etti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde ormana yüzlerce tavuk ölüsü atıldı. Çevre sakinleri sağlığı tehdit eden öle tavukların toplanıp, uygun şekilde imha edilmesini istedi.

İlçeye bağlı Ardıçlı Mahallesi'ndeki ormana kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yüzlerce ölü tavuk bırakıldı. Etrafa gelişigüzel bırakılan tavuk ölüleri, çevre kirliliğine neden oldu. Çevre sakinleri hastalık sonucu öldükleri tahmin edilen tavukların çevre kirliliğinin yanı sıra halk sağlığını ve bölgede yaban hayatı da etkileyebileceğini belirterek, toplanıp, uygun şekilde imha edilmelerini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
