Tarsus'ta motosikletlere yönelik denetimler yapıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletlere yönelik trafik denetimlerinde, eksiklikleri bulunan 64 sürücüye toplamda 652 bin 281 lira ceza kesildi. Ayrıca, 4 motosiklet trafikten men edildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletlere yönelik gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 64 sürücüye 652 bin 281 lira ceza uygulandı.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince ilçe genelinde çeşitli noktalarda trafik denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlerde eksikliği bulunan 64 sürücüye 652 bin 281 lira ceza uygulandı, 4 motosiklet trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz