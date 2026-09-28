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Mersin Tarsus'ta kahvehaneye tüfekle ateş açıldı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Mersin Tarsus'ta kahvehaneye tüfekle ateş açıldı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde kahvehaneye tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kimliği belirlenemeyen şüpheli olay yerinden kaçtı; polis saldırıda kullanılan silahı bir evin bahçesinde buldu ve yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Çağlayan Mahallesi'ndeki kahvehaneye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tüfekle ateş açıldı.

Kahvehanedeki 5 kişinin yaralandığı saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.A. (71) kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüphelinin saldırıda kullandığı silahı bir evin bahçesine atılmış halde buldu.

İlçe Emniyet Müdürü Bayram Barış Altındal da olay yerine giderek incelemede bulundu.

Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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