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Mersin Tarsus'ta kahvehaneye silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Mersin Tarsus'ta kahvehaneye silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Mersin Tarsus'ta Çağlayan Mahallesi'ndeki kahvehaneye akşam saatlerinde silahlı bir kişi ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı; polis inceleme başlattı, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki kahvehaneye silahlı bir kişi tarafından silahlı ateş açıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken ihbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda Mehmet Atlı (71), M.Y. (49), R.D. (25), N.Y. (53) ve O.T. (24) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atlı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kahvehane çevresinde önlem alan polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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