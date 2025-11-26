Haberler

Mersin Tarsus'ta İçme Suyu Borusu Patladı, Sokaklar Su Bastı

Mersin Tarsus'ta İçme Suyu Borusu Patladı, Sokaklar Su Bastı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde içme suyu borusunun patlaması sonucu sokaklar ve bazı binaların girişleri su ile doldu. Patlama sonrası bahçesi su basan bir apartmanın istinat duvarı devrildi. MESKİ ekipleri bölgeye sevk edilerek tahliye ve onarım çalışmaları başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları ve bazı binaların girişlerini su bastı.

Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde içme suyu borusu, henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Borunun patlamasının ardından cadde ve mahallenin bazı sokakları suyla kaplandı.

Bahçesi su basan bir apartmanın istinat duvarı bir süre sonra devrildi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, suyun tahliyesi ve patlayan borunun onarımı için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi

Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi
Canan Karatay'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı: 47 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim

Canan Karatay'ın acı günü! 47 yıllık eşine bu sözlerle veda etti
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.