Hafif ticari aracın şarampole devrildiği kaza kamerada

MERSİN'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın manevra sonrası şarampole devrildiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 25 Ocak'ta ilçeye bağlı Çamalan Mahallesi Güzeloluk mevkisinde meydana geldi. Hafif ticari aracıyla seyreden Hüseyin B., karşı yönden gelen ve sürücüsünün şerit değiştirdiği otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonrası yoldan çıkan hafif ticari araç, şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2'si çocuk 6 kişi araçtan çıkarılırken, 3 yaralı ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS (Mersin),