Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Tarsus ilçesinde dış cephedeki asansörün düşmesi sonucu 80 yaşındaki Hatice Arıkan hayatını kaybetti. Olayın sebebi hala belirlenemiyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 katlı binanın dış cephesindeki asansörün düşmesi sonucu 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın son katında ikamet eden Hatice Arıkan (80), zemine inmek için dış cephede kurulu asansöre bindi.
Arıkan'ın binmesinin ardından kabin henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi sonucu adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hatice Arıkan'ın cesedi morga gönderildi.
Asansörün, halat kopması sonucu düştüğü iddiası üzerinde duruluyor.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel