Mersin Silifke'de parayı alamayan maskeli şüpheli market çalışanını ayağından vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Silifke'de bir markete gelen maskeli ve tabancalı şüpheli, kasadaki paraları istediği çalışandan alamayınca karşı kasadaki market çalışanını ayağından vurup kaçtı. Yaralı çalışan hastaneye kaldırılırken polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Mersin'in Silifke ilçesinde maskeli şüpheli tarafından silahla ayağından vurulan market çalışanı hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Sarıcalar Mahallesi'nde bir markete gelen maskeli ve tabancalı şüpheli, çalışandan kasadaki paraları istedi.
İsmi belirtilmeyen çalışandan parayı alamayan şüpheli, karşı kasadaki diğer görevli S.G.E'yi silahla ayağından vurduktan sonra kaçtı.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.