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Mersin Silifke'de belediyenin imar usulsüzlüğü iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin'in Silifke ilçesinde belediyenin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla aralarında başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mersin'de Silifke Belediyesinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Silifke Belediyesi bünyesindeki ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinin belirli bir organizasyon içerisinde yapılarak üçüncü kişilerden haksız menfaat temin edildiği belirlendi.

Belediyede görev yapan bazı yönetici ve personel ile kurum dışındaki bazı kişilerin süreklilik gösteren iş bölümü içerisinde hareket ettiklerine ilişkin delillere ulaşıldı.

Bilirkişi raporları, tanık beyanı ve belediye çalışanı şüphelilerin "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadeler üzerine imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla Silifke Belediyesi Başkan Yardımcıları O.Ş. ve R.D, eski İmar Müdürü E.T.T, İmar Müdürlüğünde görevli Y.N.Ç, eski İmar Müdürlüğü çalışanları Ü.D. ve A.E.S. ile iş insanı M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklanan belediye başkanı görevden uzaklaştırılmıştı

Silifke Belediyesine yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi çeşitli suçlara ilişkin haziran ayında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da olduğu 11'i tutuklanmıştı. Turgut'un görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Oğuzhan Kökten kazanmıştı.

Kaynak: AA
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