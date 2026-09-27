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Mersin Mut'ta iki traktör çarpıştı, Muhammet Çakır da ölünce ölü sayısı 2'ye çıktı

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Mersin Mut'ta iki traktör çarpıştı, Muhammet Çakır da ölünce ölü sayısı 2'ye çıktı
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Mersin'in Mut ilçesinde iki traktörün çarpışıp şarampole yuvarlandığı kazada İbrahim Tepe (39) olay yerinde hayatını kaybetti. Hastanede tedavi gören diğer sürücü Muhammet Çakır (65) da bu sabah kurtarılamayınca kazadaki ölü sayısı 2'ye yükseldi.

MERSİN'in Mut ilçesinde 2 traktörün çarpıştığı, İbrahim Tepe'nin (39) hayatını kaybettiği kazada Muhammet Çakır (65) da kurtarılamadı. Böylece kazada ölü sayısı 2'e çıktı.

Kaza, dün Mut ilçesi Söğütözü Yaylası Sıratekneler mevkisinde meydana geldi. Muhammet Çakır yönetimindeki 33 AGJ 074 plakalı traktör ile İbrahim Tepe (39) idaresindeki 33 UK 706 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, her iki traktör de şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden İbrahim Tepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

BABASI DA TRAKTÖR KAZASINDA ÖLMÜŞ

Yaralanan diğer sürücü Muhammet Çakır ile yanındaki eşi Ş.Ç. ise ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerindeki incelemenin ardından Tepe'nin cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi. Eczacı teknisyenliği yaptığı belirtilen Tepe'nin babası Mehmet Tepe'nin de 5 yıl önce meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada yaralanan Muhammet Çakır da tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Çakır'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazada ölü sayısı 2'e yükselirken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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