Mersin Merkezli FETÖ Operasyonu: 10 Gözaltı

Mersin Merkezli FETÖ Operasyonu: 10 Gözaltı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ operasyonunda 5 ilde 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün finansman sağladığı ve gizli toplantılar düzenlediği tespit edildi.

Mersin merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca teknik takip tedbirleri uygulanarak yürütülen soruşturmada, haklarında adli işlem yapılan ve FETÖ ile hiyerarşik bağlantısını koparmayan kişilere, örgütün "muavenetçi" ismi verilen imamları aracılığıyla finansman sağlandığı tespit edildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sözde vasiyet gerekçesiyle "anma" adı altında toplantılar düzenleyip FETÖ'nün üst yönetimi tarafından gönderilen para yardımlarını gizli şekilde örgüt üyelerine ulaştırdıkları belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Mersin, Ankara, Antalya, Hatay ve Çorum'daki 12 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılardan 10'u yakalandı.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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