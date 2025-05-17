Mersin Merkezli DEAŞ Operasyonunda 2 Tutuklama

Mersin Merkezli DEAŞ Operasyonunda 2 Tutuklama
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Mersin merkezli düzenlenen terör operasyonunda 7 ilde 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının desteğiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana, Konya, Kocaeli, İstanbul, Elazığ ve Niğde'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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