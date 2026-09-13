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Mersin Limanı'nda geminin altına gizlenmiş 350 kilo kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda geminin altına gizlenmiş 350 kilo kokain ele geçirildi
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MERSİN Limanı'nda kuru yük gemisinin altına gizlenmiş 1,5 milyar TL değerinde 350 kilo kokain ele geçirildi.

MERSİN Limanı'nda kuru yük gemisinin altına gizlenmiş 1,5 milyar TL değerinde 350 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmada, Brezilya'dan hareket ederek Mersin Limanı'na ulaşan kuru yük gemisinin gövde alt kısmında, dalgıçlar yardımıyla uyuşturucu madde çıkarılacağı belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler, geminin dış gövdesinin altındaki motorun soğutma suyu bölümüne gizlenmiş 12 pakette, 1,5 milyar TL değerinde 350 kilo kokain ele geçirdi. Olayla ilgili Ö.D.A., M.D., M.S., A.E., Y.T., B.B., E.B., E.Y. ve O.G. gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca dalış ekipmanları ve su altı skuteri de ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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