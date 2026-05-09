Bakan Ersoy, Mersin Kültür Yolu Festivali'nin açılış törenine katıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin Kültür Yolu Festivali'nin açılış törenine katıldı. Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri'nin 7 bölgede 26 şehre ulaşarak dünyanın en kapsamlı ve uzun soluklu kültür sanat organizasyonlarından biri haline geldiğini söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle başladı. Akdeniz ilçesindeki Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene; Bakan Ersoy'un yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ile AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve kent protokolü katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri'nin 7 bölgede 26 şehre ulaşarak dünyanın en kapsamlı ve uzun soluklu kültür sanat organizasyonlarından biri haline geldiğini söyledi.

'MERSİN, EŞSİZ BİR AÇIK HAVA MÜZESİ'

Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivallerimiz sayesinde kültür sanat etkinliklerini ülkemizin dört bir yanına yayma hedefimiz başta olmak üzere şehirlerimizin markalaşması, yerel ekonominin, turizmin canlanması ve toplumsal kaynaşmanın katlanması gibi pek çok stratejik hedefe eş zamanlı ve güçlü bir şekilde ulaşmış olduk. Yüzyıllar boyunca bereketli hilalin önemli bir parçası olan kadim liman kenti Mersin, geçmiş ile geleceği buluşturan güçlü bir köprü vazifesi görüyor. 321 kilometrelik sahil şeridi, berrak denizi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve bereketli topraklarından doğan zengin mutfağıyla Mersin yalnızca bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda yaşayan bir kültür hazinesidir. Bugün Anamur'dan, Alahan'dan, Mamure'ye, Kızkalesi'nden, Tarsus'a uzanan tarihi mirası, Yumuktepe'den Soli Pompeiopolis'e kadar uzanan binlerce yıllık geçmiş, inanç turizminin önemli merkezleri ile Mersin, insanlık tarihini izlerini bugüne taşıyan eşsiz bir açık hava müzesidir" dedi.

159 ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Mersin Kültür Yolu Festivali'nin 16 farklı noktada 57 başlık altında gerçekleştirileceğini kaydeden Bakan Ersoy, "Toplamda 159 etkinlikle kenti adeta bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek. 13 konser, 4 sergi ve yerleştirme, 19 yetişkin atölyesi, 8 çocuk atölyesi ve söyleşilerden, sahne sanatlarına uzanan geniş bir yelpazede hazırlanan programımız, her yaştan vatandaşımıza hitap eden kapsayıcı bir kültür şelale sunmakta. Festivalde çeşitli sanatçılar da sahne alarak konser verecek. Festival çerçevesinde 46 restoranı kapsayacak gastronomi seçkisiyle Mersin'in zengin mutfak kültürü ulusal ve uluslararası ölçekte görünür hale gelecek" diye konuştu. Törende konuşan Mersin Valisi Atilla Toros da festival boyunca düzenlenecek konserler, sergiler, tiyatrolar, söyleşiler ve sanat etkinlikleriyle Mersin'in zenginliğinin daha da geniş kitlelerle buluşturacağını ifade etti. Festival açılışı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı