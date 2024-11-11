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Mersin'in Tarsus İlçesinde Yaralı Doğan Tedavi Altına Alındı

Mersin'in Tarsus İlçesinde Yaralı Doğan Tedavi Altına Alındı
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Tarsus Belediyesi personeli, yol kenarında yaralı halde bulunan doğanı tespit ederek Tarsus Doğa Parkı'na götürdü ve tedavisine başladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye personelince yaralı halde bulunan doğan tedaviye alındı.

Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde görevli Yusuf Kemal Rüya ve Yaşar Rüzgar, Akgedik Mahallesi'nde yol kenarında duran doğanın yaralı olduğunu fark etti.

Personel tarafından Tarsus Doğa Parkı'na götürülen kuşun tedavisine başlandı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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