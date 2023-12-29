Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Gülnar'da Temaslarda Bulundu
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gülnar ilçesinde Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim'i ziyaret etti. Ayrıca Yörük çadırında yaşayan Elif Akçivi'yi de ziyaret eden Durmuş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gülnar ilçesinde temaslarda bulundu.
Durmuş, temasları kapsamında Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı ile Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar'ı ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim'i de ziyaret eden Durmuş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Durmuş, daha sonra Yörük çadırında yaşayan Elif Akçivi'yi ziyaret etti.