Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Bozyazı'da Etkinliklere Katıldı
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bozyazı Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda kursiyerlerin sergisini gezdi ve Bozyazı İlkokulu'ndaki halı sahanın açılışını gerçekleştirdi.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bozyazı ilçesinde çeşitli etkinliklere katıldı.
Durmuş, Bozyazı Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.
Burada düzenlenen programda Durmuş, kursiyerlerce yapılan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.
Daha sonra Bozyazı İlkokulu'nda yaptırılan halı sahanın açılışına da katılan Durmuş, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel